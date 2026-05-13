I cani brachicefali possono stare meglio se gli allevatori cambiano la modalità di selezione | lo studio inglese per sconfiggere la BOAS
Una ricerca condotta in Inghilterra suggerisce che le pratiche di selezione adottate per allevare cani brachicefali, come Bouledogue francesi e Carlini, potrebbero essere riviste. Lo studio propone di modificare i criteri di riproduzione per ridurre le problematiche respiratorie associate a questa tipologia di cani, nota come BOAS. Attualmente, le caratteristiche fisiche di queste razze vengono spesso privilegiate durante la scelta dei soggetti riproduttori.
Secondo una nuova ricerca, la selezione che viene operata per "produrre" cani come i Bouledogue francesi o i Carlini potrebbe essere rivolta a fare esattamente l'opposto. Gli allevatori dovrebbero e potrebbero modificare le caratteristiche ereditarie dei cani per ridurre l'incidenza della sindrome ostruttiva delle vie aeree brachicefaliche (BOAS), il disturbo respiratorio comune a tutti i cani di questa tipologia.🔗 Leggi su Fanpage.it
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