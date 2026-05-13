I 5 nuovi film Netflix che domineranno l’estate 2026

Da today.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l’estate 2026, Netflix ha annunciato l’arrivo di cinque nuovi film in vari generi, tra cui romanticismo, giallo, thriller e animazione. La piattaforma ha pianificato una programmazione diversificata, con titoli molto attesi che entreranno nelle preferenze degli spettatori durante la stagione calda. Le pellicole sono state annunciate come parte di una strategia per offrire contenuti per tutti i gusti e mantenere alta l’attenzione del pubblico.

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Sarà un'estate all'insegna del romanticismo, del giallo, del thriller ma anche dell'animazione. Netflix, infatti, per l'estate 2026, ha pensato proprio a tutti i gusti e ha in serbo per il pubblico molti nuovi film tra cui alcuni titoli attesissimi.Dalla nuova rom-com con Jennifer Lopez al.🔗 Leggi su Today.it

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