Le sneaker estive del 2026 stanno attirando l'attenzione con modelli che si distinguono per design e funzionalità. Quattro trend principali si fanno strada tra le proposte più popolari, offrendo scelte che spaziano tra stili minimalisti e dettagli innovativi. Le scarpe più incluse nelle collezioni sono state selezionate da esperti di moda, mentre i consumatori possono acquistarle tramite link affiliati.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Parlare di migliori sneaker estive uomo non è per nulla scontato. Anzi. Le scarpe da ginnastica non conoscono limiti stagionali, ma ci accompagnano 365 giorni all’anno, estate inclusa. Nei mesi più caldi dell'anno sono l'alternativa ai sandali e alle scarpe chiuse eleganti senza distinzioni nette, mentre i drop continuano senza sosta. E quindi? Identificare i modelli di sneaker estive uomo più cool del 2026 diventa facile con la guida delle forme avvistate nei giorni di eventi e sfilate maschili degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le migliori sneaker estive del 2026, ecco i modelli che domineranno i prossimi mesi in 4 trend che devi conoscere

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