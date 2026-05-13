HEYOON la pop star coreana che trasforma la leggerezza in una cosa serissima

Da panorama.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una pop star coreana è al centro di un caso giudiziario che coinvolge una vicenda di presunti abusi e comportamenti inappropriati. Le accuse sono state presentate da alcune persone che sostengono di aver subito molestie e atteggiamenti offensivi, portando all'apertura di un procedimento legale. La cantante, nota per il suo stile leggero e vivace, si trova ora sotto i riflettori per le accuse mosse contro di lei.

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C’è una leggerezza che, quando è costruita bene, diventa una cosa serissima. Non quella leggerezza vuota, confezionata per durare il tempo di un trend su TikTok, ma quella forma più rara di intelligenza pop capace di capire perfettamente il proprio tempo e decidere, con una certa sfacciataggine, di non farsi schiacciare dal peso dell’iperanalisi, dell’ansia da posizionamento, della necessità continua di spiegarsi. È dentro questo spazio, brillante e ipercinetico, che si muove HEYOON, artista coreana globale, cresciuta tra palchi internazionali, estetica fashion e una visione della musica sempre più libera dai confini tradizionali del K-pop....🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - HEYOON, la pop star coreana che trasforma la leggerezza in una cosa serissima
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