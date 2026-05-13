Hantavirus Schillaci smorza l' allarmismo | Cittadini devono stare tranquilli non è mica il Covid rischio molto basso

Da ilgiornaleditalia.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della salute ha dichiarato che non c’è motivo di allarmarsi per i casi di hantavirus rilevati in relazione alla MV Hondius. Ha precisato che la trasmissione di questa malattia è molto rara e che il rischio per i cittadini è basso. Ha inoltre sottolineato che non si tratta di una situazione paragonabile a quella del Covid e ha invitato le persone a mantenere la calma. Le autorità stanno monitorando la situazione senza preoccupazioni eccessive.

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Schillaci rassicura sui casi di hantavirus legati alla MV Hondius: “Trasmissione rara, situazione sotto controllo e nessun rischio tipo Covid” Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha smorzato l'allarmismo sui 9 casi di hantavirus andes registrati nel mondo durante il Question Time alla C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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