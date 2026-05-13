Hantavirus l' ufficiale di Villa San Giovanni in quarantena | Sto bene Mi hanno dato per contagiato ancora prima delle analisi

Da vanityfair.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ufficiale di Villa San Giovanni è in quarantena dopo essere stato segnalato come contagiato di hantavirus, anche se ha dichiarato di stare bene e di aver ricevuto la comunicazione di contagio prima degli esiti degli esami. Il giovane, di 25 anni, che era a bordo di un volo della compagnia aerea olandese, ha riferito di essere risultato negativo al test per il virus. La moglie di un ornitologo deceduto sulla nave da crociera è stata coinvolta in questo caso.

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«Io sto benissimo» aveva assicurato, «niente tosse o febbre. Non riesco neanche a capire come sia potuta uscire una notizia del genere. All’inizio mi ha infastidito e anche i miei genitori si sono allarmati. Ma fortunatamente è durata poco». Nelle scorse ore aveva ricevuto anche la telefonata del medico dell’Asp di Reggio Calabria che lo segue. «Se avessi avuto qualche problema me lo avrebbe detto. E invece mi ha chiamato solo per dirmi che sarebbero venuti per farmi il prelievo. Mi hanno dato per contagiato ancora prima di fare analisi». Successivamente è arrivata la telefonata della sindaca Giusy Caminiti. «Ho parlato a Federico», aveva rassicurato, «sta bene e non ha sintomi.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Hantavirus, l'ufficiale di Villa San Giovanni in quarantena: «Sto bene. Mi hanno dato per contagiato ancora prima delle analisi»
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