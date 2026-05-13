La sindaca di Villa San Giovanni ha confermato che il giovane di 25 anni risultato positivo all’hantavirus sta bene. Durante un’intervista a Tgcom24, ha spiegato che i risultati delle analisi hanno escluso complicazioni e che il ragazzo si trova attualmente in buone condizioni di salute. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni o sui tamponi effettuati.

La sindaca di Villa San Giovanni, Giuseppina Caminiti, intervistata da Tgcom24, ha rassicurato sulle condizioni di salute del marittimo 25enne calabrese risultato, per ora, negativo all'hantavirus. "In paese adesso si respira", ha affermato il primo cittadino facendo intendere che la notizia di un possibile contagio di un membro della comunità avesse messo in allerta l'intera cittadina.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Hantavirus, la sindaca di Villa San Giovanni a Tgcom24: "Il 25enne sta bene"

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