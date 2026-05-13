La sindaca ha commentato i momenti di tensione vissuti nella comunità ieri, quando si sono diffuse notizie sulla possibile degenza di un paziente presso l’ospedale Spallanzani. Dopo quell’episodio, la situazione si è tranquillizzata, anche se l’attenzione sulla presenza di un caso di hantavirus rimane alta. La prima reazione collettiva aveva portato a un’ora di paura e preoccupazione tra i cittadini.

"Adesso il clima si è rasserenato, ma ieri nella nostra cittadina c'è stata un'ora di panico quando si è diffusa la notizia che Federico sarebbe stato ricoverato allo Spallanzani". Così, all'Adnkronos, Giusy Caminiti, sindaca di Villa San Giovanni, la città alle porte di Reggio Calabria in cui.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus, la sindaca Caminiti precisa: "Il giovane villese non sarà trasferito allo Spallanzani""Con riferimento ad alcune notizie che stanno generando preoccupazione, riteniamo opportuno rassicurare sulle condizioni di salute del giovane...

Come sta oggi Rosi, la gattina violentata a Roma. I veterinari: “Potevamo perderla, ora siamo più sereni”La gattina Rosi abusata nel parco di Tor Tre Teste sta meglio: "Mostra i primi segni di ripresa.

Temi più discussi: Hantavirus, la sindaca Caminiti: Ieri il panico, oggi siamo molto più sereni ma l'attenzione resta altissima; Hantavirus, dal Ministero tamponi negativi sul giovane in isolamento. La sindaca Caminiti: In un minuto ci siamo ritrovati come a Codogno; Hantavirus, la sindaca Caminiti smentisce e rassicura: Il 25enne villese è a casa e sta bene. Nessun trasferimento allo Spallanzani, esami solo sui campioni in via precauzionale; Hantavirus spaventa Villa San Giovanni, Caminiti invita alla calma Nessun allarmismo, Federico sta bene · ilreggino.it.

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Sta bene e non ha sintomi riconducibili ad Hantavirus il 25enne calabrese in quarantena obbligatoria per essere stato sul volo Klm dove c’era anche la donna che è deceduta. Lo ha dichiarato Giusy Caminiti, sindaca di V x.com

Hantavirus, parla la sindaca di Villa San Giovanni: Il 25enne in quarantena sta bene, non ha sintomiREGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Sta bene e non ha sintomi riconducibili ad Hantavirus il 25enne calabrese in quaranten ... italpress.com

Allarme rientrato a Villa San Giovanni, negativo il test su Amaretti. Caminiti: Situazione serenaIl marittimo era stato in contatto con una donna morta per Hantavirus. La sindaca Caminiti: Nessun sintomo, la città può stare tranquilla ... reggio.gazzettadelsud.it