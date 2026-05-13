In città sono state avviate misure di sorveglianza per l’Hantavirus, senza che siano stati rilevati segnali di epidemia. Un esperto dell’Azienda Usl ha confermato che le attività di monitoraggio sono in corso, ma non sono stati segnalati casi di diffusione su larga scala. Nel frattempo, si stanno approfondendo le questioni legate alla diffusione del virus sia a livello locale sia mondiale, con due piani di analisi distinti.

Bologna, 13 maggio 2026 – Due piani per analizzare il tema Hantavirus: quello locale e quello mondiale. Entrambi sotto controllo, secondo Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl di Bologna che spazza subito via l’allarme per il virus ‘esploso’ sulla nave da crociera olandese “MV Hondius”. "Non abbiamo di fronte un'epidemia, questo è certo. E non abbiamo un problema specifico per il nostro territorio". A metterlo in chiaro è Pandolfi, appunto, parlando della diffusione del temutissimo virus a margine di una conferenza stampa in Comune. Hantavirus, il centro di malattie infettive dell’Emilia Romagna alza le difese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hantavirus Bologna, Pandolfi (Ausl): “Sorveglianza attivata, ma non è epidemia”

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