Greve in Fiore mostra mercato tra colori e profumi

La tradizionale mostra mercato Greve in Fiore si tiene quest’anno per la 50ª volta nel centro di Greve in Chianti, con due giornate di eventi previste per il fine settimana del 16 e 17 maggio 2026. La manifestazione invita visitatori a immergersi in un’atmosfera ricca di colori e profumi, con esposizioni di piante, fiori e prodotti artigianali. La città si prepara ad accogliere numerosi appassionati provenienti da diverse zone.

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La Mostra Mercato Greve in Fiore torna a colorare il centro di Greve in Chianti con la sua 50ª edizione, in programma sabato 16 e domenica 17 maggio 2026. Un traguardo che racconta la solidità di un appuntamento ormai storico, capace di trasformare Piazza Matteotti in un grande giardino.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Benevento in Fiore 2026: torna la mostra-mercato tra natura, colori e tradizioneTre giorni tra fiori, natura e artigianato nella Villa Comunale Ci siamo: l’attesa è finita. Una Pasqua tra colori e profumi di fiori: 11esima edizione per "Ravenna in Fiore"Da sabato 4 a lunedì 6 aprile compreso, il tour della manifestazione florovivaistica organizzata da Piazze in Fiore, con il patrocinio del Comune di... Argomenti più discussi: La primavera sboccia in piazza Matteotti con la due giorni di Greve in Fiore; Settant'anni di storia della Fiorentina: mostra inedita alla Festa del Giaggiolo con le foto storiche di... Cecchino; Il mondo pittorico del giovane Mirco Breschi in mostra al Museo di San Francesco, a Greve; Barberino in Fiore, paese già colorato: il programma per oggi e domani.