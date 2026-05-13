Grease il musical dei record torna al Teatro Sociale di Como con un doppio spettacolo

Il musical Grease torna al Teatro Sociale di Como con due rappresentazioni previste per il 14 e 15 maggio 2026, alle ore 20. La stagione 2025-26 si conclude con questa produzione, che ha già conquistato numerosi spettatori. Lo spettacolo si svolgerà in due repliche consecutive, offrendo al pubblico l’opportunità di assistere a una delle rappresentazioni più popolari del momento.

La stagione del Teatro Sociale di Como 2025-26 chiude con la musica travolgente del musical Grease, in scena con due repliche giovedì 14 e venerdì 15 maggio 2026, alle ore 20.30, in collaborazione con MyNina Spettacoli.Lo spettacolo di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto da Compagnia della Rancia.🔗 Leggi su Quicomo.it

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