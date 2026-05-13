Grande partecipazione a Castelnuovo di Val di Cecina per gli eventi di Terre calde di Toscana

A Castelnuovo di Val di Cecina si è registrata una vasta partecipazione agli eventi organizzati nell’ambito di Terre Calde di Toscana. L’associazione che si occupa di cinque comuni dell’Alta Val di Cecina ha presentato iniziative incentrate su benessere, pratiche agricole sostenibili e valorizzazione territoriale. Le manifestazioni hanno coinvolto numerosi residenti e visitatori, evidenziando l’interesse per le attività proposte e la volontà di promuovere il territorio locale.

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L’associazione, attiva nei cinque comuni dell’Alta Val di Cecina — Castelnuovo di Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Volterra — ha individuato nel benessere, nelle buone pratiche agricole e nella valorizzazione del territorio la chiave per promuovere le.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Terremoto in Toscana: scossa di magnitudo 3.0 a Castelnuovo Val di CecinaCASTELNUOVO VAL DI CECINA (PISA) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata oggi lunedì 6 aprile 2026 in Toscana, nella zona di... Argomenti più discussi: Grande partecipazione a Castelnuovo di Val di Cecina per gli eventi di Terre calde di Toscana; Vagliagli terra di frontiera: grande partecipazione alla conferenza nella frazione… estrema; Misericordia Castelnuovo Berardenga: domenica 17 maggio si inaugura la Panda donata dai Rotary senesi.