Ieri sera è andata in onda la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, trasmissione condotta da Ilary Blasi su Canale 5. Durante la puntata sono stati annunciati l’eliminato e i concorrenti nominati per le prossime settimane. La serata ha visto anche momenti di confronto tra i partecipanti e alcuni cambiamenti nella dinamica del reality. La puntata si è conclusa con le decisioni prese dai concorrenti e le anticipazioni sulle prossime puntate.

E’ calato il sipario sulla sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda martedì 12 maggio 2026 con le ultime news. GF VIP 2026, il racconto della diretta della 16a puntata di martedì 12 maggio. La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di martedì 12 maggio 2026 prende il via con una bellissima e raggiante Ilary Blasi che saluta il pubblico e le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La conduttrice si collega subito con la casa e si parte con il primo faccia a faccia tra Francesca Manzini e gli altri concorrenti.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 12 maggio, sedicesima puntata

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