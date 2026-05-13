Governo Meloni sotto assedio | tra crepe interne e sfide internazionali

Il governo guidato dalla prima ministra si trova a fronteggiare diverse difficoltà, con tensioni interne che si manifestano all’interno della maggioranza e sfide provenienti dall’estero. Recenti dati di Eurostat indicano una crescita del prodotto interno lordo italiano dello 0,2 per cento nel primo trimestre del 2026, segnalando una fase di stabilità economica che contribuisce alle tensioni politiche attuali.

? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). La crescita stagnante del PIL riflette la fragilità economica che alimenta le crepe interne della maggioranza. Fonte Eurostat? Il potere politico non è mai una condizione statica, ma un equilibrio precario che si consuma tra la solidità delle promesse elettorali e l’imprevedibilità della realtà. Quando le fondamenta di una maggioranza iniziano a mostrare crepe invisibili agli occhi dei profani, la stabilità di un intero sistema nazionale entra in una fase di vulnerabilità critica. La tensione che oggi attraversa i palazzi del potere non è solo il riflesso di divergenze ideologiche, ma il segnale di un mutamento profondo nelle priorità di una nazione chiamata a confrontarsi con sfide strutturali senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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