Il governo dei dietrofront | crepe nel sistema Meloni tra sondaggi in calo e pressioni internazionali - RETROSCENA

Il governo sta affrontando una fase di cambiamenti evidenti, con sondaggi che mostrano un calo di consensi e pressioni da parte di alcuni attori internazionali. La questione che più si discute riguarda la natura di questa fase, se rappresenti solo un momento transitorio o una reale criticità per l'esecutivo. Le decisioni prese e le reazioni politiche si susseguono, mentre l’opinione pubblica osserva attentamente gli sviluppi.

Il “governo dei dietrofront” non è più solo una formula giornalistica: è diventato il filo rosso che attraversa la fase più delicata dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Dopo la sconfitta al referendum e il sorpasso, seppur minimo, del cosiddetto campo largo nei sondaggi, la tenuta della maggioranza appare meno granitica. E a preoccupare Palazzo Chigi non sono soltanto le dinamiche interne, ma anche segnali sempre più evidenti provenienti dallo scenario internazionale. Secondo fonti qualificate, negli ultimi mesi si sarebbe aperta una crepa nei rapporti con due alleati chiave: Stati Uniti e Israele. Il raffreddamento con Donald Trump, unito allo stop al memorandum sulla Difesa con Tel Aviv, ha alimentato più di una perplessità negli ambienti diplomatici.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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