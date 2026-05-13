Good Omens 3 è il miglior finale che potessimo sognare Anche se…

Mercoledì 13 maggio, su Prime Video, è stata resa disponibile la terza e ultima stagione di Good Omens, composta da un episodio unico della durata di circa un’ora e mezza. La serie britannica, adattamento dell’opera del 1990 di Neil Gaiman e Terry Pratchett, si conclude con questa stagione, portando a termine la narrazione iniziata con la prima. La stagione finale rappresenta la conclusione della storia, mantenendo lo stile e i temi della serie.

Mercoledì 13 maggio su Prime Video è uscito in streaming Good Omens 3. È la terza e conclusiva stagione a episodio unico, della durata di un’ora e mezza, della serie tv britannica che all’inizio era l’adattamento del libro del 1990 Buona apocalisse a tutti! di Neil Gaiman e Terry Pratchett, nella.🔗 Leggi su Today.it

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