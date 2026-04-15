A maggio arriverà su Prime Video l'episodio, della durata di 90 minuti, che concluderà la serie con star David Tennant e Michael Sheen. Il 13 maggio arriverà su Prime Video la stagione 3 di Good Omens, la serie tratta dal romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman che si concluderà con l'episodio speciale della durata di 90 minuti. Il trailer condiviso online regala le prime anticipazioni del ritorno sugli schermi dei personaggi interpretati da David Tennant e Michael Sheen. Le anticipazioni rivelate dal trailer Nel video condiviso online da Amazon si vedono gli angeli del Paradiso prepararsi per quello che chiamano il 'Secondo Avvento', ovvero la nuova reincarnazione di Gesù.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Good Omens 3: Aziraphale e Crowley di nuovo insieme per salvare la Terra nel trailer del finale

Notizie correlate

Good Omens, dopo le accuse di violenza sessuale contro Neil Gaiman, la terza stagione viene svelataNonostante le problematiche causate dalle accuse mosse nei confronti dell'autore, Neil Gaiman, la terza stagione di Good Omens mostra un primo...

Supergirl: Kara entra in azione per salvare il suo unico amico nel nuovo trailerArriverà nei cinema italiani il 25 giugno il nuovo film tratto dai fumetti della DC con protagonista l'attrice Milly Alcock.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Good Omens 3, torna davvero Gabriel? La risposta di Jon Hamm lascia dubbi; Good Omens 3 arriverà presto su Amazon Prime Video! Svelata la data d'uscita (ed è vicinissima).

Good Omens 3: Aziraphale e Crowley di nuovo insieme per salvare la Terra nel trailer del finaleA maggio arriverà su Prime Video l'episodio, della durata di 90 minuti, che concluderà la serie con star David Tennant e Michael Sheen. movieplayer.it

Good Omens 3, finalmente il trailer! Crowley e Aziraphael sono tornatiPrime Video ha pubblicato il trailer dell'ultimo episodio speciale di 'Good Omens', che si concluderà con una puntata di 90 minuti. serial.everyeye.it

Good Omens torna per l’ultima volta e il trailer rimette subito Aziraphale e Crowley davanti alla fine del mondo Good Omens torna per l’ultima volta e il primo trailer dice subito una cosa chiara: Aziraphale e Crowley non hanno ancora finito di complicarsi la vita facebook

Rilasciato il trailer del film di chiusura di Good Omens. x.com