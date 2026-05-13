Golf Fabio Romei vince il Campionato d’inverno

Al Golf Club Garfagnana di Pontecosi di Pieve Fosciana si è concluso il Campionato d’inverno di golf. La competizione si è svolta sul campo locale e ha visto la partecipazione di numerosi tesserati provenienti dalla regione. La giornata è stata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con una lieve pioggia che ha accompagnato le ultime fasi del torneo. Alla fine, il vincitore è stato un giocatore che ha totalizzato il punteggio più basso.

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CASTELNUOVO Al Golf Club Garfagnana di località Braccicorti di Pontecosi di Pieve Fosciana si è conclusa la cosiddetta stagione invernale, protrattasi per parecchi mesi in relazione alle tante gare in programma, che sono la testimonianza di quanto il Golf sia diventando uno sport popolare e di massa. Molto combattuto e tecnicamente valido il campionato sociale d’Inverno, sponsorizzato da "Jolly Giochi" di Lucca, negozio specializzato in giochi da tavolo per tutte le età, manga, giochi di carte collezionabili, miniature, giochi di ruolo e accessori, che si è disputato interamente presso il circolo garfagnino su sette gare. La vittoria finale nella classifica Lordo è andata a Fabio Romei, mentre nella classifica Netto a imporsi è stato Thomas Kupfer davanti a Claudio Storai.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Golf. Fabio Romei vince il Campionato d’inverno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fa tappa a Miglianico il Golf&Wine Championship 2026, il campionato di golf itinerante dedicato alle aziende vinicoleArriva in Abruzzo il Golf&Wine Championship 2026, il circuito nazionale che si svolgerà in oltre venti gare nelle principali regioni vinicole... Golf: il campionato sociale versiliese. Lucarini e Zappia vincono agli AliseiIl campionato sociale di golf 2025 al Circolo Alisei per quanto concerne il "Netto" di Terza categoria ha visto classificarsi al primo posto Andrea...