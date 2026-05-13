Golasecca il piano di Tovaglieri | sicurezza e nuovi servizi digitali

Il comune di Golasecca ha annunciato un nuovo piano che include interventi per migliorare la sicurezza e introdurre servizi digitali. Tra le proposte ci sono misure per contrastare la microcriminalità e lo spaccio di sostanze. Il documento evidenzia anche la possibilità di ottenere ristori economici dai gestori dell’aeroporto di Malpensa, anche se non sono stati ancora definiti i dettagli delle modalità di richiesta.

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? Domande chiave Come potrà il comune ottenere ristori economici dai gestori di Malpensa?. Quali misure concrete prevede il piano per contrastare microcriminalità e spaccio?. Come verranno utilizzati i fondi per digitalizzare gli uffici comunali?. Chi guiderà la task force per cercare bandi per le imprese?.? In Breve Dialogo avviato con oltre 120 partite IVA per sostenere il tessuto produttivo locale.. Task force dedicata alla ricerca di bandi per comuni sotto le 3000 abitanti.. Negoziazioni con SEA, ENAC, ENAV e Parco del Ticino per ristori economici Malpensa.. Potenziamento telecamere e controllo del vicinato per contrastare microcriminalità e spaccio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Golasecca, il piano di Tovaglieri: sicurezza e nuovi servizi digitali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Piano Investimenti: nuovi fondi in arrivo per servizi, sicurezza e spazi pubblici San Saba, piano da 60 milioni: sicurezza e nuovi servizi per i villaggiIl candidato sindaco Federico Basile ha incontrato la cittadinanza di San Saba, nella piazza situata davanti alla Chiesa Vecchia, venerdì 9 aprile... Elezioni Golasecca, Andrea Tovaglieri: La differenza tra essere e fare il sindacol candidato della lista Golasecca Dimensione Paese illustra la sua visione per il futuro del comune: dalla gestione dei rapporti con Malpensa alla sicurezza, fino al rilancio delle attività produtti ... varesenews.it Elezioni Golasecca, Gianni Bullo: Il denaro pubblico è sacroIl candidato sindaco della lista Le Rondini presenta la sua squadra e il programma elettorale: dalla tutela contro l'impatto di Malpensa alla figura del maggiordomo di paese per contrastare la des ... varesenews.it