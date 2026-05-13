Gli studenti del ' Santucci' a lezione di primo soccorso

Gli studenti dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance stanno partecipando a sessioni di formazione sul primo soccorso, in preparazione all’esame di maturità. La scuola promuove percorsi che uniscono aspetti pratici e civici, offrendo agli studenti competenze utili sia per affrontare gli esami sia per affrontare situazioni di emergenza nella vita quotidiana. Questi interventi rappresentano parte di un progetto più ampio di formazione integrata.

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POMARANCE — In vista dell’esame di maturità, l’ITIS “A. Santucci” di Pomarance continua a investire nella formazione dei propri studenti anche attraverso percorsi trasversali capaci di coniugare scuola, cittadinanza attiva e competenze utili nella vita e nel lavoro. Le linee guida ministeriali.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Manfredonia ospita la 4ª edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso 2026: studenti protagonisti della cultura del soccorsoManfredonia ospita la 4ª edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso 2026: studenti protagonisti della cultura del soccorso Ore 09:00 – Cerimonia di... Si parla di: Gli studenti del 'Santucci' a lezione di primo soccorso; Diabetologia, il primario Di Cianni in Senato per la presentazione nazionale degli Annali Amd. Droni, superata la prova di volo. Patentino per gli studentiPOMARANCESotto la supervisione dei docenti di Zefiro Ricerca e Innovazione, gli studenti della classe quinta Itis Santucci hanno sostenuto con successo l’esame per ottenere il patentino Open A1-A3, ... lanazione.it