Giulio Tampalini al Palazzo Chigi di Ariccia per gli Sfaccendati

Domenica 17 maggio alle 19:00 si terrà il secondo concerto della stagione 2026 de “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” nella Sala Maestra di Palazzo Chigi ad Ariccia. L’evento vedrà la partecipazione del musicista Giulio Tampalini, che si esibirà in questa cornice storica. L’appuntamento fa parte del cartellone di concerti programmato nella location romana.

Domenica 17 maggio, alle ore 19:00, secondo concerto della Stagione 2026 de “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” nella Sala Maestra di Palazzo Chigi ad Ariccia. Protagonista del concerto sarà il bravissimo Giulio Tampalini, uno degli interpreti più innovativi e carismatici della chitarra.🔗 Leggi su Romatoday.it

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