Torrione lavori urgenti sulle strade per il Giro d’Italia

Sono iniziati lavori urgenti sulle strade di Torrione in vista del passaggio del Giro d’Italia. Le opere riguardano principalmente la sistemazione di alcune buche che, prima dell’arrivo della corsa, non erano state riparate. Questi interventi sono necessari per garantire la sicurezza dei corridori, molti dei quali devono affrontare tratti con superfici non perfette. La presenza di queste criticità solleva domande sui tempi di intervento delle autorità locali.

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