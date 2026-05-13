Giovanile Rocca battuta in finale dalla Racing Catania sfuma il sogno Serie C delle biancoazzurre

La Giovanile Rocca è uscita sconfitta in finale contro la Racing Catania, mettendo fine alla possibilità di accedere alla Serie C nazionale di calcio femminile. La partita decisiva si è svolta di recente, determinando l’esito della competizione. La squadra biancoazzurra non ha centrato l’obiettivo di qualificarsi alla categoria superiore, lasciando alle avversarie il passaggio diretto.

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