Giovanile Rocca battuta in finale dalla Racing Catania sfuma il sogno Serie C delle biancoazzurre
La Giovanile Rocca è uscita sconfitta in finale contro la Racing Catania, mettendo fine alla possibilità di accedere alla Serie C nazionale di calcio femminile. La partita decisiva si è svolta di recente, determinando l’esito della competizione. La squadra biancoazzurra non ha centrato l’obiettivo di qualificarsi alla categoria superiore, lasciando alle avversarie il passaggio diretto.
Il sogno della Giovanile Rocca di tornare nella Serie C nazionale di calcio femminile è svanito nella sfida più attesa. Al “Marullo” di Bisconte, la squadra biancoazzurra è stata battuta per 2 a 0 dal Racing Catania, che ha confermato, nella finalissima, il suo elevato potenziale tecnico. La.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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