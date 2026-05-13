Il dibattito politico si accende con le dichiarazioni del premier, che critica le scelte del precedente governo sul superbonus, accusandolo di aver compromesso le finanze pubbliche per ottenere consensi. Nel corso di un intervento pubblico, il leader ha anche commentato il piano casa, illustrandone le finalità e i dati relativi. La polemica si inserisce in un quadro di tensioni tra le diverse forze politiche sulla gestione delle risorse e delle decisioni legislative.

Il premier Giorgia Meloni fa il punto sul piano casa, definendone gli obiettivi e snocciolando le cifre. Ma non solo: la leader di Fratelli d'Italia coglie l'occasione anche per sganciare un siluro contro Giuseppe Conte e il suo sciagurato Superbonus 110%, la misura edilizia che ha terremotato i conti dello Stato e che continua a farlo. Nell'intervista concessa a Panorama, la presidente del Consiglio ha illustrato la strategia del governo per affrontare l'emergenza abitativa, indicando come traguardo minimo la disponibilità di 100mila alloggi nell'arco di dieci anni. Un progetto che, ha spiegato, comprende sia il recupero del patrimonio pubblico esistente sia il coinvolgimento dei privati nella costruzione di case a prezzi calmierati.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni contro Conte: "Superbonus, il prezzo di decisioni scellerate per raccattare consenso"

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