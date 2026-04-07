grande fratello vip raimondo todaro commuove tutti pure ilary blasi con la figlia jasmine

Durante una diretta del Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro ha condiviso un momento intimo con la figlia Jasmine, che ha coinvolto un lungo abbraccio e un ballo tra padre e figlia. L’episodio ha suscitato emozioni tra il pubblico e tra i presenti in studio, inclusa l’anchoring. Anche Ilary Blasi, conduttrice del programma, si è mostrata colpita dall’evento, che ha portato a un’atmosfera carica di sentimento.

Un lungo abbraccio e un ballo figlia-papà di fronte a cui era impossibile non commuoversi. Raimondo Todaro è riuscito nell’impresa (quasi) impossibile di emozionare in diretta Ilary Blasi. Durante la puntata del 7 aprile del Grande Fratello Vip infatti la conduttrice ha organizzato una sorpresa speciale per il concorrente. Le lacrime di Raimondo Todaro per Jasmine. Nei giorni scorsi Raimondo Todaro aveva parlato ai compagni d’avventura della figlia Jasmine, nata dal legame con Francesca Tocca. Un tema, quello dei genitori divorziati, che tocca da vicino molte persone, compresa Ilary Blasi che ha vissuto un doloroso divorzio con Francesco Totti, papà di Cristian, Chanel e Isabel. 🔗 Leggi su Dilei.it

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