Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha dichiarato di sentirsi molto colpita dagli attacchi e dalle critiche ricevute durante la puntata condotta da Ilary Blasi. La comica ha spiegato di essere molto provata e di aver avuto un crollo emotivo a causa delle parole di alcuni telespettatori e concorrenti. La sua reazione ha fatto discutere sui social e tra gli spettatori del programma.

Francesca Manzini crolla dopo la puntata del Grande Fratello Vip, colpita dagli attacchi e dalle critiche ricevute nel corso della diretta con Ilary Blasi. Tutti contro Francesca Manzini al GF Vip. Negli ultimi giorni l’imitatrice era finita al centro delle polemiche a causa del suo comportamento. Tutto era nato da un bacio a stampo che Raul Dumitras aveva dato per scherzo a Francesca Manzini. La comica era apparsa da subito spaventata per la reazione del suo misterioso compagno, fuori dalla casa del GF Vip, e aveva accusato Raul di averla colta di sorpresa. Le sue parole avevano scatenato la rabbia di Alessandra Mussolini che l’aveva accusata di seguire un copione ben preciso e di essere teatrale in tutto.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, Francesca Manzini crolla dopo la puntata: “Mi attaccano tutti”

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