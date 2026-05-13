Genova 22enne accoltellato dopo una lite in Sottoripa | aggressori in fuga su un monopattino

A Genova, nel centro storico, un giovane di 22 anni è stato ferito con un coltello durante un litigio in via di Sottoripa. Gli aggressori, che sono fuggiti utilizzando un monopattino, sono attualmente ricercati. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha avviato le ricerche per identificare i responsabili. Non ci sono ancora dettagli sul motivo dello scontro o sulle condizioni del ferito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui