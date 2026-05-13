Genova 22enne accoltellato dopo una lite in Sottoripa | aggressori in fuga su un monopattino
A Genova, nel centro storico, un giovane di 22 anni è stato ferito con un coltello durante un litigio in via di Sottoripa. Gli aggressori, che sono fuggiti utilizzando un monopattino, sono attualmente ricercati. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha avviato le ricerche per identificare i responsabili. Non ci sono ancora dettagli sul motivo dello scontro o sulle condizioni del ferito.
Ancora violenza nel centro storico di Genova: un 22enne è stato accoltellato in via di Sottoripa al culmine di una lite. Ferito all’addome e alla testa, è stato portato in codice rosso in ospedale. Gli aggressori sono fuggiti tra i vicoli, poi su un monopattino.🔗 Leggi su Fanpage.it
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