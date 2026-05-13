A Garlasco, si torna ad approfondire il caso legato all’omicidio, con particolare attenzione all’orario e all’arma utilizzata. La relazione dell’antropologa incaricata non ha escluso la presenza dell’indagato nel luogo del delitto, mantenendo aperta la questione sulla finestra temporale in cui si sarebbe svolto l’evento. La valutazione delle prove non ha portato a una condanna definitiva e la questione rimane ancora aperta.

Alcune ricostruzioni, soprattutto nei talk show televisivi, hanno parlato di un documento capace di «scagionarlo». Altre hanno sostenuto che un’aggressione «più lunga e articolata» potesse rendere meno compatibile la sua presenza sulla scena. Lette le carte, però, la relazione Cattaneo dice qualcosa di più tecnico e meno assoluto. Non assolve Stasi, non lo colloca fuori dalla villetta, ma soprattutto non attribuisce l’omicidio ad Andrea Sempio. Fa un’operazione diversa: allarga l’incertezza, chiarisce alcuni aspetti medico-legali, ma non produce da sola la nuova verità giudiziaria che era stata anticipata. Il perimetro dell’incarico è il primo limite da ricordare.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Garlasco, ora del delitto e arma. La super consulenza della Cattaneo non scagiona Stasi

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Garlasco, cambia l'orario del delitto: la consulenza del perito

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