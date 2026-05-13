Fuga disperata sulla 554 | auto in fiamme blocca il traffico verso Cagliari

Un'auto in fiamme sulla strada statale 554 ha bloccato il traffico diretto verso Cagliari. L'incendio si è sviluppato improvvisamente, coinvolgendo il motore del veicolo. Il conducente è riuscito a uscire dall'auto in pochi secondi, evitando conseguenze peggiori. Attualmente, si stanno valutando le cause scatenanti del rogo e il modo in cui il conducente ha evitato il peggio durante l'incendio.

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? Domande chiave Come ha fatto il conducente a evitare il rogo in pochi secondi?. Cosa ha causato l'improvviso incendio del motore sulla Statale 554?. Quali sono i risultati dei rilievi tecnici sui resti del veicolo?. Perché questo guasto meccanico mette in pericolo gli altri automobilisti?.? In Breve L'incendio è scoppiato martedì 12 maggio intorno alle ore 21:15.. I Vigili del Fuoco di Cagliari hanno domato le fiamme sulla SS554.. Il conducente ha allertato la Sala operativa del Comando provinciale via smartphone.. Esperti del Comando effettuano rilievi tecnici sui resti del veicolo distrutto.. Un’auto in fiamme ha bloccato la Statale 554 vicino agli uffici della Motorizzazione Civile ieri, martedì 12 maggio, verso le ore 21:15, costringendo un automobilista a scappare dal veicolo prima che il fuoco lo distruggesse completamente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga disperata sulla 554: auto in fiamme blocca il traffico verso Cagliari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fiamme sulla 460: auto distrutta e fuga disperata del conducenteUn’auto diesel ha preso fuoco violentemente mentre percorreva la statale 460 del Gran Paradiso nella giornata di venerdì 17 aprile 2026, costringendo... A26, auto in fiamme all’alba: fuga disperata del conducente? Cosa scoprirai Come ha fatto il conducente a scampare al rogo improvviso? Cosa ha scatenato le fiamme all'interno dell'abitacolo in pochi secondi?...