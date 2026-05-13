Francesco Montanino | Gli altri sport corrono mentre il calcio affonda…

Francesco Montanino ha analizzato la situazione del calcio in Italia, sottolineando come altri sport stiano crescendo e attirando un pubblico sempre più numeroso. Ha evidenziato che mentre alcune discipline stanno acquisendo terreno, il calcio sembra trovarsi in difficoltà. La sua analisi si concentra sui cambiamenti in atto e sui diversi livelli di interesse tra le varie discipline sportive nel paese.

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Francesco Montanino ha fatto un ampio e dettagliato punto della situazione sul calcio in Italia. Lo ha messo a confronto con altri sport che stanno, e con merito, emergendo e attirando l’attenzione di un pubblico sempre più vasto. Di seguito la sua analisi. Francesco Montanino sulla Nazionale italiana. “La Bosnia ha appena eliminato l’Italia ai calci di rigore. Per la terza volta consecutiva gli azzurri hanno fallito l’appuntamento con la qualificazione ai mondiali. Dopo Svezia e Macedonia del Nord, un’altra nazionale dal rating inferiore infligge l’ennesima umiliazione alla squadra degli italiani. Nel concitato dopo-partita, fra le dichiarazioni di circostanza del presidente della FIGC (poi dimessosi) Gravina, ce n’è una che desta particolarmente scalpore.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Arezzo dorme, gli altri corrono: Medioetruria se la pigliano gli altriOh via, diciamola come va detta: chi dorme un piglia ‘l treno, e qui ad Arezzo c’è parecchia gente che sta ancora a ronfà mentre quello di... “Il calcio sport professionistico, gli altri sono dilettanti”: Gravina fa infuriare gli atleti italiani. Tutte le reazioniRoma, 1° aprile 2026 – Le parole di Gabriele Gravina, pronunciate dopo l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali 2026, hanno aperto un nuovo fronte di... Argomenti più discussi: Due ganci secchi per aggiudicarsi il primo round: il Mantova si prende l’andata della finale playoff; S.Anastasia. Dal Conocal al Youth Santa Camp: lo sport francescano che salva i minori a rischio; Segna e accende la speranza! Il gol prima della pausa rimanda tutto al ritorno.