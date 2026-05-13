Francesca Michielin il manifesto contro i pregiudizi sulle donne | Non ne possiamo più E arriva la risposta di Laura Pausini

Da today.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Michielin ha deciso di parlare pubblicamente per rispondere alle critiche che ha ricevuto nel corso degli anni riguardo al suo aspetto, al suo carattere e al modo di esibirsi sul palco. La cantante ha affermato che una donna non può ignorare certe insinuazioni e ha usato parole dirette per esprimere la propria posizione. La sua dichiarazione ha suscitato una risposta pubblica da parte di Laura Pausini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Una donna non può. fare finta di niente”. Con queste parole Francesca Michielin ha scelto di rompere il silenzio e rispondere, ancora una volta, alle continue critiche ricevute negli anni sul suo aspetto fisico, sul suo carattere e perfino sul suo modo di stare sul palco. Lo ha fatto attraverso.🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Francesca Michielin replica ai messaggi degli hater: il gesto di sostegno di Laura PausiniUn carosello di foto e frasi per rispondere agli hater e ai commenti ricevuti negli anni.

Laura Pausini si ricarica dopo le polemiche di Sanremo 2026: “Mi sembra di essere più amata che mai: ne avevo tanto bisogno”Ravenna, 3 marzo 2026 – “Voglio ingraziarvi per tutto l’affetto che ci mi state donando, ne avevo proprio bisogno”.

Si parla di: Nerissima Serpe convince, Kneecap armati ma di musica, Michielin stregonesca: le recensioni della settimana.

francesca michielin francesca michielin il manifestoFrancesca Michielin replica ai messaggi degli hater: il gesto di sostegno di Laura PausiniFrancesca Michielin ha condiviso gli insulti ricevuti online trasformandoli in una riflessione sugli stereotipi che colpiscono le donne. Tra i messaggi di sostegno, anche quello di Laura Pausini ... dilei.it

francesca michielin francesca michielin il manifestoFrancesca Michielin riappare sui social e annuncia nuova svolta personaleFrancesca Michielin torna online e annuncia il nuovo singolo medieval-fantasy Francesca Michielin, cantautrice veneta, è riapparsa oggi 30 aprile sui ... assodigitale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web