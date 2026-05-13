Francesca Michielin il manifesto contro i pregiudizi sulle donne | Non ne possiamo più E arriva la risposta di Laura Pausini

Francesca Michielin ha deciso di parlare pubblicamente per rispondere alle critiche che ha ricevuto nel corso degli anni riguardo al suo aspetto, al suo carattere e al modo di esibirsi sul palco. La cantante ha affermato che una donna non può ignorare certe insinuazioni e ha usato parole dirette per esprimere la propria posizione. La sua dichiarazione ha suscitato una risposta pubblica da parte di Laura Pausini.

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