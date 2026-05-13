Francesca Manzini nel mirino di Antonella e Alessandra al GF Vip | Qua dentro crei il caos

Da ilsipontino.net 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, si è verificato un nuovo scontro tra Francesca Manzini e due concorrenti, Antonella e Alessandra. Durante la discussione, Antonella e Alessandra hanno accusato Manzini di creare il caos all’interno della casa. La conversazione si è accesa, con le tre persone coinvolte che si sono confrontate apertamente, alimentando un clima di tensione tra i partecipanti.

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È scoppiato l'ennesimo scontro ieri sera al Grande Fratello Vip, ancora una volta la protagonista del battibecco è stata Francesca Manzini. In varie occasioni gli altri gieffini l'hanno criticata per il suo comportamento nella casa più spiata dagli italiani, lei però continua a giustificarsi dicendo che è fatta così. Durante la 16esima puntata del Grande Fratello Vip ha accusato gli altri di non averla rispettata e mentre discutevano si è scontrata soprattutto con Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Nuovi attacchi per Francesca Manzini al GF Vip: Antonella Elia e Alessandra Mussolini si scagliano contro di lei in diretta Alla padrona di casa l'imitatrice ha detto che Alessandra Mussolini si è scusata con lei dopo aver capito che avevano sbagliato ad attaccarla.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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