Durante una recente puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini si è mostrata molto emozionata, arrivando a piangere in diretta. Ha rivolto a Raimondo Todaro una domanda diretta, chiedendogli se si considerasse un

Continua ad essere sempre più forte il rapporto di amicizia tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip. All'inizio lei sembrava molto presa da lui, il gieffino ha però chiarito che la loro potrà essere sempre e solo un'amicizia e nulla di più. Durante un momento di fragilità la gieffina chiacchierando con l'amico in giardino gli ha fatto una domanda chiedendogli di rispondere come amico e come un uomo. A Raimondo Todaro ha chiesto se pensa che lei sia un ces*o, lui ha detto che non lo è assolutamente. Il ballerino parlando con l'amica ha svelato cosa pensa del suo aspetto e del suo modo di fare. Le ha detto che si è lasciata andare, pensa infatti che si trascuri troppo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Francesca Manzini in lacrime al GF Vip, a Raimondo chiede: “Sono un ces*o io?”, cosa pensa lui

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