Fotovoltaico la sentenza che rivoluziona il futuro della Tuscia | Riconosciuta la saturazione del territorio
Una decisione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato un decreto ministeriale relativo al settore fotovoltaico, riconoscendo la saturazione del territorio nella zona della Tuscia. La sentenza, numero 069752025, è arrivata dopo il ricorso presentato dal Comune di Montalto di Castro. La pronuncia cambia le prospettive per i progetti di energia rinnovabile nella regione, bloccando temporaneamente alcune iniziative in attesa di ulteriori valutazioni.
Una sentenza del Tar che stravolge il panorama della transizione energetica nazionale. La sentenza numero 069752025 della terza Sezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Montalto di Castro, annullando il decreto del ministero.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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