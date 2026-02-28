Nasce il Premio Connessioni d’Autore di Soundreef | 30.000 euro per valorizzare talenti crescita e collaborazione

È stato annunciato il Premio “Connessioni d’Autore” di Soundreef, un’iniziativa che mette in palio 30.000 euro per sostenere talenti e favorire collaborazioni nel settore musicale. Il premio mira a trasformare le performance in occasioni di crescita professionale, offrendo un supporto concreto a chi si distingue nel panorama artistico. La cerimonia di assegnazione si terrà prossimamente.

Un nuovo riconoscimento pensato per trasformare le performance in opportunità concrete di sviluppo professionale. In occasione di Incontri d’Autore, l’evento privato ospitato presso l’Hotel Royal di Sanremo, Soundreef ha annunciato l’istituzione del Premio “Connessioni d’Autore”, iniziativa dedicata a sostenere in modo diretto il percorso di autori e compositori. Il premio è riservato esclusivamente agli autori e compositori iscritti a Soundreef. Si tratta quindi di un’iniziativa interna all’ecosistema Soundreef, pensata per premiare chi sta costruendo risultati e relazioni professionali con continuità. Le candidature sono aperte fino al 31 dicembre. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

