Foro Italico | ignora l' alt e semina il panico durante gli Internazionali fermato dopo inseguimento
Durante gli Internazionali di tennis al Foro Italico, un veicolo ha ignorato l'alt e ha tentato di allontanarsi a tutta velocità. Gli agenti presenti sul posto hanno avviato un inseguimento e sono riusciti a bloccare l'auto poco dopo. Nessuno dei presenti è rimasto ferito, ma l'episodio ha generato scompiglio tra i partecipanti e i visitatori della zona. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.
Alla guida di un'auto in transito nella zona del Foro Italico non si è fermato all'alt degli agenti e si è dato alla fuga. Un 20enne, poi fermato dopo una pericolosa fuga dove - tra l'altro - ha "bruciato" anche su semaforo rosso fra le migliaia di persone che affollavano l'area dove sono in.🔗 Leggi su Romatoday.it
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