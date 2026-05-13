Foro Italico | ignora l' alt e semina il panico durante gli Internazionali fermato dopo inseguimento

Durante gli Internazionali di tennis al Foro Italico, un veicolo ha ignorato l'alt e ha tentato di allontanarsi a tutta velocità. Gli agenti presenti sul posto hanno avviato un inseguimento e sono riusciti a bloccare l'auto poco dopo. Nessuno dei presenti è rimasto ferito, ma l'episodio ha generato scompiglio tra i partecipanti e i visitatori della zona. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

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