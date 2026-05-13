Formazioni ufficiali Lazio Inter | le scelte di Sarri e Chivu

Questa sera si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, con le formazioni ufficiali annunciate da Maurizio Sarri e Cristian Chivu. Le rispettive squadre hanno scelto i propri ventidue titolari e i rispettivi panchinari, pronti a scendere in campo per conquistare il trofeo. Le formazioni sono state comunicate poche ore prima del calcio d’inizio, creando aspettativa tra i tifosi e gli appassionati.

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di Alberto Petrosilli Formazioni ufficiali Lazio Inter: di seguito le scelte di Maurizio Sarri e Cristian Chivu in vista della finale di Coppa Italia di questa sera. Sono stati diramati gli schieramenti ufficiali di Lazio-Inter, finale di Coppa Italia in programma alle 21. Queste le scelte di Sarri e Chivu: LAZIO (4-3-3): 40 Motta; 77 Marusic, 34 Gila, 13 Romagnoli, 17 Tavares; 26 Basic, 4 Patric, 24 Taylor; 18 Isaksen, 14 Noslin, 10 Zaccagni. A disposizione: 55 Furlanetto, 99 Giacomone, 3 Pellegrini, 6 Rovella, 7 Dele-Bashiru, 9 Pedro, 19 Dia, 20 Ratkov, 21 Belahyane, 22 Cancellieri, 23 Hysaj, 25 Provstgaard, 27 Maldini, 29 Lazzari, 32 Cataldi.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Lazio Inter: le scelte di Sarri e Chivu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Formazioni ufficiali Lazio Inter: le scelte di Sarri e Chivu per il match di Serie AGiuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carriera Calciomercato Como: SOS... Temi più discussi: Le formazioni ufficiali di Lazio-Inter; Lazio-Inter, le formazioni ufficiali: Sarri con Noslin, Chivu punta sulla Thu-La; Lazio-Inter, le formazioni ufficiali del match di Serie A; Lazio-Inter, ufficiali: Chivu fa turnover, ma Lautaro c'è! Sarri sceglie Pedro. Lazio-Inter: le formazioni ufficiali per la finale di Coppa Italia Continua qui ift.tt/JeraiOt #lazio #laziopress x.com InterFans (@interfansofficial) on Threads threads Lazio-Inter, diretta finale Coppa Italia: formazioni e risultato in tempo realeAll'Olimpico in palio il secondo trofeo nazionale: si sfidano i biancocelesti di Sarri e i nerazzurri di Chivu ... tuttosport.com Lazio-Inter oggi in finale di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioniLa Lazio affronta l'Inter per la seconda volta in quattro giorni, ma questa volta in palio c'è la Coppa Italia: dove vedere la finale in tv e le scelte ... fanpage.it