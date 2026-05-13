Formazione per i medici pediatrici d’emergenza arriva il Clinical Games Campus 2026 della Simeup

Dal 14 al 17 maggio si svolgerà ad Acconia di Curinga in Calabria il Clinical Games Campus 2026, un evento dedicato alla formazione dei medici pediatrici d’emergenza. Quattro giorni di attività rivolte a circa cento specializzandi provenienti da oltre venti università italiane, che affronteranno scenari complessi attraverso l’uso di tecnologie immersive e esercitazioni di teamwork. L’iniziativa è organizzata dalla società italiana di emergenza e urgenza pediatrica.

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