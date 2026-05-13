Formazione per i medici pediatrici d’emergenza arriva il Clinical Games Campus 2026 della Simeup
Dal 14 al 17 maggio si svolgerà ad Acconia di Curinga in Calabria il Clinical Games Campus 2026, un evento dedicato alla formazione dei medici pediatrici d’emergenza. Quattro giorni di attività rivolte a circa cento specializzandi provenienti da oltre venti università italiane, che affronteranno scenari complessi attraverso l’uso di tecnologie immersive e esercitazioni di teamwork. L’iniziativa è organizzata dalla società italiana di emergenza e urgenza pediatrica.
Dal 14 al 17 maggio ad Acconia di Curinga oltre 100 pediatri in formazione provenienti dalle principali università italiane parteciperanno al campus nazionale promosso da SIMEUP. Un progetto formativo unico in Italia che punta a migliorare e standardizzare su scala nazionale la qualità dell’assistenza al bambino in emergenza-urgenza, attraverso innovazione didattica, teamwork, leadership e gestione dell’imprevisto. Acconia di Curinga si prepara ad accogliere l’edizione 2026 dei “Clinical Games Campus”, il grande laboratorio nazionale di formazione esperienziale in emergenza-urgenza pediatrica promosso da SIMEUP, in programma dal 14 al 17 maggio in Calabria.🔗 Leggi su 2anews.it
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