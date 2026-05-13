Fonderie Pisano Invitalia pronta a sostenere nuovo progetto

Invitalia si prepara a sostenere un nuovo progetto legato alle Fonderie Pisano. Il presidente del Consorzio Asi di Salerno sarà coinvolto in questa iniziativa. La notizia arriva dopo un periodo di attività e di incontri tra le parti interessate. Si tratta di un intervento che potrebbe portare a sviluppi nel settore industriale locale. La situazione è in fase di definizione e non sono stati ancora diffusi dettagli specifici.

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Tempo di lettura: 2 minuti Sarà Antonio Visconti, presidente del Consorzio Asi di Salerno a rappresentare il comune capoluogo in vista della riunione programmata il 18 maggio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, avente ad oggetto la crisi aziendale delle Fonderie Pisano: la decisione è emersa al termine dell’incontro che stamani il Commissario Straordinario Vincenzo Panico ha tenuto, a Palazzo di Città, con lo stesso Antonio Visconti al quale spetterà di seguire gli sviluppi della vertenza per valutare tutte le tutele possibili per la salvaguardia dei livelli occupazionali. Non trapelano al momento indiscrezioni ma è chiaro che a quel tavolo Antonio Visconti andrà con una o più ipotesi per la delocalizzazione che a questo punto è lecito immaginare siano nell’area di sua competenza.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fonderie Pisano, Invitalia pronta a sostenere nuovo progetto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Chiusura Fonderie Pisano, i commenti“Come Sindaco del Comune di Pellezzano, esprimo rispetto per la decisione assunta dalla Regione Campania”. Fonderie Pisano, assemblea a Fratte in attesa del TarTempo di lettura: < 1 minutoLe Fonderie Pisano di Salerno si affidano ancora allo studio legale di Lorenzo Lentini per tentare di vincere una... Fonderie Pisano, il Comune segue la vertenzaStampa Si muove anche il Comune di Salerno sul delicato dossier legato alla crisi delle Fonderie Pisano. In vista della riunione convocata per il prossimo 18 maggio al Ministero delle Imprese e del Ma ... salernonotizie.it Fonderie Pisano, vertenza in stallo: Fiom Cgil chiede una svolta immediataStampa La vertenza delle Fonderie Pisano entra nella fase più delicata, con il fronte sindacale che alza il livello dello scontro e chiede un’accelerazione decisiva sul futuro dello stabilimento e dei ... salernonotizie.it