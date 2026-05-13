Fondazione stanziati 4 milioni di euro per 87 progetti

La Fondazione di Piacenza e Vigevano ha chiuso la prima sessione erogativa del 2026, destinando circa 4 milioni di euro a 87 progetti. La delibera, approvata nelle ultime settimane, ha approvato l’assegnazione di fondi a iniziative in diversi ambiti. I contributi sono stati distribuiti per sostenere attività e programmi di vario genere, con l’obiettivo di supportare le realtà locali e le loro esigenze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Con la delibera della prima sessione erogativa dell’anno, che si è chiusa nei giorni scorsi, la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha avviato l’attività istituzionale del 2026 destinando quasi 4 milioni di euro, (3.943.622 euro) ai territori di Piacenza e Vigevano. La parte più consistente del.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Approvato il bilancio della Fondazione: stanziati 340mila euro per 78 progettiLa Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena ha chiuso il bilancio 2025 con un avanzo di esercizio di 374. Temi più discussi: Fondazione Roche: con X edizione Bando Ricerca indipendente in palio 280mila euro; Fondazione Cassa, ricavi per oltre cinque milioni; Approvato il bilancio della Fondazione: stanziati 340mila euro per 78 progetti; Fondazione Roche lancia la 10° edizione del bando per la ricerca indipendente. Dalla Fondazione 4 milioni di investimenti, sostenuti 87 progetti del territorioCon la delibera della prima sessione erogativa dell’anno, che si è chiusa nei giorni scorsi, la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha avviato l’attività ... piacenzasera.it Fondazione Roche: con X edizione Bando Ricerca indipendente in palio 280mila euroGia' stanziati 4,5 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 mag - Ricerca e innovazione sono la leva del progresso e della qualita' di vita: ... ilsole24ore.com