Firenze torna il Merc’Ant di primavera al Parterre

A Firenze, nel Parterre di piazza della Libertà, riapre il Merc’Ant di Primavera. La manifestazione si svolgerà dal 15 al 17 maggio, con orario mattutino e pomeridiano, e si terrà nella Sala dei Marmi. L’evento si ripete ogni anno in questa stagione, offrendo esposizioni e mercatini. Le giornate saranno divise tra venerdì, sabato e domenica, con gli stessi orari di apertura.

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Firenze, 12 maggio 2026 – Ritorna puntuale, nella Sala dei Marmi del Parterre in piazza della Libertà a Firenze, il Merc’Ant di Primavera: si apre venerdì 15 maggio con orario 10-13 e 15-19 e si prosegue anche sabato 16 e domenica 17 stesso orario. Sarà un’edizione tutta proiettata verso l’estate con tanti prodotti esclusivamente nuovi di stagione come borse, accessori, abbigliamento uomo-donna-bimbo, scarpe, biancheria per la casa, oggettistica, profumeria, bigiotteria, prodotti enogastronomici e anche un corner dedicato al pet, per i nostri amici a quattro zampe. L’evento, che gode della collaborazione del Comune di Firenze e del Quartiere...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, torna il Merc’Ant di primavera al Parterre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Notizie correlate Torna l'Uovo Sospeso di Fondazione AntFirenze, 1 aprile 2026 - Torna l’Uovo Sospeso di Fondazione Ant, il progetto - ispirato al famoso caffè sospeso napoletano - che dà la possibilità a... A Firenze torna il Mercatino giapponese di primavera e di beneficenzaFirenze, 26 marzo 2026 – Un fine settimana tra artigianato, cultura giapponese e beneficenza nel cuore dell’Oltrarno.