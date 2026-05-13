Fin dalla Svezia per ballare a Fano Boom su Airbnb per l’Adriatic Sound
Da tutta Europa, soprattutto dalla Svezia, giovani si stanno prenotando su Airbnb per partecipare all’Adriatic Sound Festival a Fano, in programma dal 12 al 14 giugno. L’evento, dedicato alla musica elettronica e house, attira migliaia di persone che vogliono assistere ai concerti e vivere l’atmosfera della manifestazione. La città si prepara a ricevere un flusso consistente di visitatori durante i tre giorni di musica.
di Anna Marchetti Tutti a Fano per Adriatic Sound Festival, l’evento di musica elettronica ed house in programma dal 12 al 14 giugno: attesi migliaia di giovani con la voglia di ballare e divertirsi. Dopo il successo dell’esordio, lo scorso anno, con 17.800 presenze in due giorni, il festival punta in questa seconda edizione a vendere 30mila biglietti in tre serate: con giovani e non solo, provenienti da tutta Italia, dal resto d’Europa e da oltre oceano. L’obiettivo è battere il record del 2025, con il festival che aveva accolto un pubblico proveniente da ben 42 paesi nel mondo. Un interesse crescente, quello per Adriatic Sound Festival, che trova conferma anche nei dati di Airbnb, la piattaforma digitale leader nel settore dell’ospitalità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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