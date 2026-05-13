Fin dalla Svezia per ballare a Fano Boom su Airbnb per l’Adriatic Sound

Da tutta Europa, soprattutto dalla Svezia, giovani si stanno prenotando su Airbnb per partecipare all’Adriatic Sound Festival a Fano, in programma dal 12 al 14 giugno. L’evento, dedicato alla musica elettronica e house, attira migliaia di persone che vogliono assistere ai concerti e vivere l’atmosfera della manifestazione. La città si prepara a ricevere un flusso consistente di visitatori durante i tre giorni di musica.

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