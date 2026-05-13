Giovanni Malagò ha annunciato ufficialmente la propria candidatura alla presidenza della Federcalcio, unendosi a Giancarlo Abete che aveva già presentato la sua candidatura. Entrambi hanno reso note le rispettive candidature in vista delle prossime elezioni. La presentazione delle candidature è stata comunicata pubblicamente e riguarda i candidati per la guida dell’ente calcistico nazionale.

Anche Giovanni Malagò, oltre a Giancarlo Abete, ha ufficializzato la sua candidatura alla presidenza Figc. In mattinata un delegato dell’ex presidente del Coni ha raggiunto la sede di via Allegri per depositare la candidatura. Già nella serata di ieri Malagò aveva annunciato la volontà di sciogliere le riserve e ufficializzare la candidatura. La Figc ha ora tempo fino al 22 maggio per pubblicarne l’accettazione. Assieme al mandato di una delle componenti i candidati hanno consegnato i programmi e le candidature per il prossimo consiglio federale. Abete l’ha consegnata personalmente, Malagò tramite un suo delegato. Abete: “Ritiro da corsa? Non è problema che prendo in considerazione”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Figc, Malagò e Abete presentano candidature ufficiali

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