Fiera Milano primo trimestre da record grazie alle Olimpiadi Invernali
Nel primo trimestre del 2026, Fiera Milano ha registrato risultati finanziari record, con una crescita significativa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa performance è stata influenzata dall'organizzazione di eventi legati alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina e da un programma fieristico particolarmente ricco. I dati ufficiali indicano un incremento nei ricavi e nella partecipazione degli espositori, confermando un trend positivo per la società.
Milano, 13 maggio 2026 – Fiera Milano archivia un primo trimestre 2026 caratterizzato da una crescita straordinaria, trainata dalle attività connesse ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e da un calendario fieristico favorevole. https:www.ilgiorno.itmilanocronacapalazzetto-ghiaccio-rho-fiera-tf5xy6xm Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i risultati che vedono i ricavi attestarsi a 126,4 milioni di euro, in aumento del +98,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Ancora più marcata la crescita della marginalità: l' Ebitda balza a 50,1 milioni di euro (+315,8%), mentre il risultato netto è positivo per 27,7 milioni di euro, segnando un netto miglioramento rispetto alla perdita di 3,2 milioni registrata nel primo trimestre del 2025.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il braciere olimpico accende le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina
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