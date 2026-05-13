Nel primo trimestre del 2026, Fiera Milano ha registrato risultati finanziari record, con una crescita significativa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa performance è stata influenzata dall'organizzazione di eventi legati alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina e da un programma fieristico particolarmente ricco. I dati ufficiali indicano un incremento nei ricavi e nella partecipazione degli espositori, confermando un trend positivo per la società.

Milano, 13 maggio 2026 – Fiera Milano archivia un primo trimestre 2026 caratterizzato da una crescita straordinaria, trainata dalle attività connesse ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e da un calendario fieristico favorevole. https:www.ilgiorno.itmilanocronacapalazzetto-ghiaccio-rho-fiera-tf5xy6xm Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i risultati che vedono i ricavi attestarsi a 126,4 milioni di euro, in aumento del +98,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Ancora più marcata la crescita della marginalità: l' Ebitda balza a 50,1 milioni di euro (+315,8%), mentre il risultato netto è positivo per 27,7 milioni di euro, segnando un netto miglioramento rispetto alla perdita di 3,2 milioni registrata nel primo trimestre del 2025.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fiera Milano, primo trimestre da record grazie alle Olimpiadi Invernali

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Il braciere olimpico accende le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina

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