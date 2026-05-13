Festival del tramezzino 3 giorni di degustazioni in oltre 30 bar
Dal 15 al 17 maggio 2026 si terrà a Mestre il Festival del Tramezzino, un evento di tre giorni dedicato a uno dei simboli della cucina locale. Durante la manifestazione, più di 30 bar proporranno degustazioni e varianti del tramezzino tradizionale. L’iniziativa coinvolge numerosi esercizi commerciali della zona e attira appassionati e visitatori interessati a scoprire le diverse interpretazioni di questo piatto.
Dal 15 al 17 maggio 2026 torna il Festival del Tramezzino di Mestre, un evento dedicato a uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione mestrina. Nato nei primi anni ’70 in un bar di Piazza Ferretto, il tramezzino “alla maniera di Mestre” è diventato nel tempo un vero simbolo cittadino.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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E a Mestre ci sarà proprio il Festival del Tramezzino. @https://www.instagram.com/trame_festival?igsh=emQ3aGNkZW52bjcx - Facebook facebook
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