Festival del tramezzino 3 giorni di degustazioni in oltre 30 bar

Dal 15 al 17 maggio 2026 si terrà a Mestre il Festival del Tramezzino, un evento di tre giorni dedicato a uno dei simboli della cucina locale. Durante la manifestazione, più di 30 bar proporranno degustazioni e varianti del tramezzino tradizionale. L’iniziativa coinvolge numerosi esercizi commerciali della zona e attira appassionati e visitatori interessati a scoprire le diverse interpretazioni di questo piatto.

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Dal 15 al 17 maggio 2026 torna il Festival del Tramezzino di Mestre, un evento dedicato a uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione mestrina. Nato nei primi anni ’70 in un bar di Piazza Ferretto, il tramezzino “alla maniera di Mestre” è diventato nel tempo un vero simbolo cittadino.🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Degustazioni, tour e oltre 90 vignaioli del territorio: a Isola torna l'Orange Wine FestivalVenerdì 24 aprile, nel centro storico di Isola, si terrà il tradizionale Orange Wine Festival - Nature in the Glass. Temi più discussi: Festival del tramezzino, 3 giorni di degustazioni in oltre 30 bar; Esiste un festival tutto dedicato ai tramezzini veneziani: 3 giorni, 30 locali e scelta del migliore; Festival del Fumetto a Caorle; Una Nakba senza fine, la relatrice Onu Francesca Albanese a Ca' Foscari. Mestre, torna il Festival del Tramezzino: TraMe 2026La città si prepara a celebrare uno dei suoi simboli gastronomici più noti con l’avvio di TraMe 2026. Il calendario della manifestazione si aprirà venerdì 8 maggio presso l’Istituto Alberghiero Barbar ... genteveneta.it Tramezzino, torna il festival: primo atto con il concorso per il miglior prodotto amatorialeVENEZIA - Lo definiscono ricco, generoso e umido, anima dei banconi da bar. Ma, oltre che una prelibatezza (quando è fatto con tutti i crismi), è anche una ... ilgazzettino.it