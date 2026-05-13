A Grottazzolina si sono celebrate due ricorrenze importanti per la comunità: l’ottantesimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana e il centenario della costruzione del palazzo comunale. La festa ha coinvolto cittadini e istituzioni, con eventi organizzati per ricordare questi traguardi storici e civici. La cerimonia si è svolta nel centro del paese, con partecipazione diffusa tra i residenti.

Due ricorrenze speciali per la comunità di Grottazzolina: l’80esimo anniversario della Repubblica Italiana e il centenario dall’edificazione del palazzo Comunale. Per celebrare le ricorrenze, l’Amministrazione e l’Azione Cattolica hanno promosso ‘Storie di Repubblica, storie di comunità’. Nell’occasione verrà ricordata la figura di Vincenzo Monaldi: sindaco di Grottazzolina che approvò il progetto di costruzione del nuovo palazzo Comunale nel 1922, poi senatore d’Italia e primo ministro della Sanità nel 1958. Si parte alle 18, nella sala Consiliare con l’incontro ‘La nascita della Repubblica e sue fondamenta’; con ospiti e relatori Fabio...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa in Paese per la Repubblica e per il municipio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

La Console Generale della Repubblica di Slovenia a Milano in MunicipioIl Sindaco Michele Guerra e l’Assessora alla Comunità giovanile del Comune di Parma Beatrice Aimi hanno incontrato, oggi, in Municipio, la Console...

La Festa della Lettura 2026 trasforma il Municipio II di Roma in un grande laboratorio culturaleTre mesi di incontri, libri, spettacoli e riflessioni per trasformare il Municipio II in un grande laboratorio culturale diffuso.

Argomenti più discussi: Festa in Paese per la Repubblica e per il municipio; Coppa in paese per l’Albissole: la festa per il salto in Eccellenza; Festa della mamma, perché si festeggia oggi e com'è nata la ricorrenza; Nel paese suonano le campane a festa per la nascita di una bimba dopo 29 anni.

Fondamentale la sinergia politica tra governance e @SportGoverno per la che ha reso possibile questo straordinario evento sportivo nel nostro Paese. A chi è ancora in tempo: non perdetevi la Finale. Sarà una grande festa di sport, passione e futsal internazi x.com

In Italia, per la Festa della Mamma c'è una particolare tradizione floreale a scopo benefico che mi piace molto. reddit

Festa del Paese a Buguggiate tra religiosità, divertimento per le famiglie, mostre e fuochi d’artificioLa manifestazione animerà diversi luoghi del paese tra oratorio, chiese, banche, sedi associative e spazi pubblici, è organizzata dalla Pro Loco e gode del patrocinio del Comune di Buguggiate, del sos ... varesenews.it