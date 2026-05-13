Femminicidi e violenza domestica l’avvocata Baiocchi protagonista del confronto alla Camera

Il 15 maggio alla Camera dei Deputati si terrà un convegno intitolato “Quando la violenza ha le chiavi di casa”, organizzato dall’associazione “Per Marta e per Tutte – Ets”. L’evento ha lo scopo di sensibilizzare sulla violenza domestica e sui femminicidi, offrendo strumenti di informazione e prevenzione. Tra i relatori ci sarà anche un’avvocata, coinvolta nel dibattito sui temi della tutela delle donne e della lotta contro le violenze di genere.

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