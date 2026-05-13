FC 26 UFFICIALE IL TOTS LALIGA | DOMINIO REAL-BARÇA E IL DEBUTTO DI MBAPPÉ

EA SPORTS FC ha annunciato ufficialmente il Team of the Season di LaLiga, includendo le migliori prestazioni della stagione. Tra i protagonisti ci sono giocatori delle due principali squadre del campionato, che dominano la scena con le loro performance. La formazione vede anche il debutto di un attaccante di grande rilievo, che ha attirato l’attenzione per le sue prestazioni. La lista rappresenta le scelte ufficiali della lega per questa stagione.

È il momento che ogni appassionato di Ultimate Team aspettava. EA SPORTS FC ha svelato ufficialmente il Team of the Season de LaLiga, celebrando le stelle che hanno illuminato il campionato spagnolo. Tra conferme di livello mondiale, giovani prodigi e il debutto assoluto in versione TOTS spagnola di Kylian Mbappé, scopriamo chi sono i protagonisti della Squadra della Stagione. Il verdetto del campo è finalmente arrivato. Il TOTS LaLiga di quest’anno riflette l’eterna sfida tra le grandi corazzate del calcio iberico, ma lascia spazio anche alle eccellenze delle squadre rivelazione. Con una selezione che bilancia solidità difensiva, estro a centrocampo e attacchi devastanti, queste carte promettono di dominare il meta competitivo per le prossime settimane.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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