Farmaci anti-obesità e menopausa | semaglutide protettivo per cuore ed emicrania

Da webmagazine24.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio recente ha evidenziato che i farmaci anti-obesità, come la semaglutide, usati in donne in menopausa, potrebbero offrire benefici oltre alla riduzione del peso. In particolare, vengono segnalati effetti positivi sulla salute cardiovascolare e sulla frequenza degli attacchi di emicrania. Questi risultati si basano su analisi condotte su gruppi di donne che hanno assunto il farmaco in terapia. La ricerca si concentra sui possibili vantaggi clinici di questa terapia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Farmaci anti-obesità in menopausa: oltre alla perdita di peso, possono essere protettivi per i cuore e per gli attacchi di emicrania. Sono stati presentati oggi da Novo Nordisk all'European Congress on Obesity (Eco), in corso a Istanbul, nuovi dati che mostrano come semaglutide, ai dosaggi 2,4 mg e 7,2 mg, favorisca una perdita. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Farmaci anti-obesità, la sfida si accende: su Lancet il confronto tra orforglipron e semaglutideArrivano i risultati di ACHIEVE-3, primo studio di Fase 3 testa-a-testa che ha valutato sicurezza ed efficacia di orforglipron, una piccola molecola...

Semaglutide, tirzepatide e gli altri, come funzionano e a chi servono i farmaci per diabete di tipo 2 e obesitàNati e sviluppati come farmaci per il trattamento del diabete di tipo 2, oggi si propongono anche come cura per l’obesità (malattie cronica,...

Argomenti più discussi: Semaglutide, svolta per le donne in menopausa: meno chili, infarti ed emicranie; Obesità, la genetica potrebbe influenzare efficacia e tollerabilità dei GLP-1; Farmaci contro l’obesità, un principio attivo può ridurre la dipendenza da alcol; Farmaci antiobesità, orforglipron riduce il rischio cardiovascolare nei pazienti diabetici.

farmaci anti obesità eFarmaci anti-obesità e menopausa: semaglutide protettivo per cuore ed emicraniaFarmaci anti-obesità in menopausa: oltre alla perdita di peso, possono essere protettivi per i cuore e per gli attacchi di emicrania. Sono stati presentati oggi da Novo Nordisk all’European Congress o ... notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web