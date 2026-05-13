Farmaci anti-obesità e menopausa | semaglutide protettivo per cuore ed emicrania

Uno studio recente ha evidenziato che i farmaci anti-obesità, come la semaglutide, usati in donne in menopausa, potrebbero offrire benefici oltre alla riduzione del peso. In particolare, vengono segnalati effetti positivi sulla salute cardiovascolare e sulla frequenza degli attacchi di emicrania. Questi risultati si basano su analisi condotte su gruppi di donne che hanno assunto il farmaco in terapia. La ricerca si concentra sui possibili vantaggi clinici di questa terapia.

(Adnkronos) – Farmaci anti-obesità in menopausa: oltre alla perdita di peso, possono essere protettivi per i cuore e per gli attacchi di emicrania. Sono stati presentati oggi da Novo Nordisk all'European Congress on Obesity (Eco), in corso a Istanbul, nuovi dati che mostrano come semaglutide, ai dosaggi 2,4 mg e 7,2 mg, favorisca una perdita. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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