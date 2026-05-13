Eurovision com’è andata la prima semifinale | dall’ovazione per Sal Da Vinci alla delusione per San Marino

Nella prima semifinale dell'Eurovision sono emerse diverse reazioni tra i partecipanti. Un'ovazione ha accolto l'esibizione di un artista italiano, mentre San Marino ha lasciato il palco con una delusione evidente. La tensione è salita riguardo alla possibile qualificazione di Israele, mentre il pubblico ha mostrato entusiasmo per l'esibizione italiana. La serata si è conclusa con diverse emozioni tra le nazioni coinvolte.

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(Adnkronos) – Delusione per San Marino, tensione per la qualificazione di Israele e una caldissima accoglienza per l'Italia con Sal Da Vinci. Primi verdetti dalla Wiener Stadthalle di Vienna per l'Eurovision Song Contest 2026, che quest'anno celebra i suoi 70 anni. Ieri sera si è tenuta la prima delle due semifinali e sono stati annunciati. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sanremo 2026, il commento di Sal Da Vinci sulla classifica: cala il gelo Notizie correlate Eurovision 2026: qualificati ed eliminati della prima semifinale. Delusione per San MarinoQuesta sera martedì 12 maggio alla Wiener Stadthalle di Vienna è iniziato ufficialmente l'Eurovision Song Contest 2026 con la prima semifinale. Eurovision, la prima semifinale: Sal Da Vinci sul palco a Vienna? Domande chiave Chi accompagnerà Gabriele Corsi nella telecronica di stasera? Quali artisti si esibiranno fuori gara senza poter accedere alla... Temi più discussi: Sal Da Vinci, come è andata la prima prova dell’Eurovision 2026: Francesca Tocca con lui; A Eurovision 2026 Sal Da Vinci porta Francesca Tocca sul palco: non cambia la canzone ma la coreografia; Eurovision Song Contest 2026: ecco i primi 10 Paesi passati alla finale; Eurovision 2026, Sal Da vinci scala le classifiche: ecco quante possibilità ha di vincere l'Italia secondo i ?bookmaker. #Eurovision2026, #SalDaVinci e il tricolore nell'abito da sposa: come è andata la prima a Vienna VIDEO x.com Chi su questo sub guarderà l' Eurovision? (Come il sottoscritto) reddit Eurovision, com'è andata la prima semifinale: dall'ovazione per Sal Da Vinci alla delusione per San MarinoDelusione per San Marino, tensione per la qualificazione di Israele e una caldissima accoglienza per l'Italia con Sal Da Vinci. Primi verdetti dalla Wiener Stadthalle di Vienna per l'Eurovision Song C ... adnkronos.com Eurovision 2026, com’è andata l’esibizione di Sal Da Vinci: brutte notizie per l’Italia, ecco i primi 10 finalistiEurovision Song Contest 2026, com'è andata l'esibizione di Sal Da Vinci a Vienna e chi sono i primi 10 finalisti. donnaglamour.it